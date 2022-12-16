Vali Tutulmaz Devrek’te incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek’te ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Devrek’e gelen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek TSO’yu ve Devrek Kaymakamlığını ziyaret etti.

Devrek’te bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, Devrek ziyaretine Çolakpehlivan Köyü’nde Kızılcık ağacı dikim programı ile başladı. Burada yapılan Kızılcık ağacı dikiminin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyet seçimler sonrasında görev alan Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette; Zonguldak Valiliğinin himayelerinde, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde yürütülen projeler ile bölgenin sorunları istişare edilirken Filyos projesi ile bölgenin yeni iş sahalarına sahip olacağını belirten Vali Tutulmaz;

"2 buçuk sene önce bölgemizde bulunan OSB’lerin üçte biri boştu. Yatırımcıya gel dediğimizde gelmiyordu. Doğalgazın bulunmasıyla beraber yatırımcı için cazibe merkezi oldu. Şuan yatırımcı yer istiyor ama yer veremiyoruz. Bugün 100 tane sanayi parseli olsun iki ay içinde biter. Yatırımcının buraya gelmesi demek yeni iş kollarının ve iş sahalarının gelmesi demek. Buda odalara kayıtlı olan üyelerin artması demek. Ayrıca yeni gelen yatırımcılar bölge halkı ve mevcut yatırımcıların ekonomisini de canlandıracak. bunu göz önünde bulundurarak yatırımcıları için yer bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yaptığı ziyaretlerine Devrek Kaymakamlığı ile devam eden Vali Tutulmaz, Kaymakam Ümit Altay’a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Altay, kaymakamlığın çalışmaları ve projeleri hakkında Tutulmaz’a bilgi verdi. Ayrıca Vali Tutulmaz Kaymakamlık ziyareti esnasında geçtiğimiz günlerde Devrek’te otizm farkındalığı etkinliği yapan Sibel Toplu’nun da projesini inceledi. Projeyi detaylarını ve yapılacak olan hedeflerini Vali Tutulmaz’a aktardı. Projesinin bir çok ilde faaliyete geçirmek istediğini anlatan Sibel toplu birçok ilde her insanın bilinçli olması konusunda emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi. Vali Tutulmaz da gerekli kurumlarla iletişime geçerek destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Daha sonra Akçasu Köyüne geçen Vali Tutulmaz, burada Su Açılışı Programına katıldıktan sonra Yeşilköy ve Müstakimler Köyü’nde vatandaşla buluştu.