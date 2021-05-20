Vali Tutulmaz, Devrek Meslek Yüksek Okulunu gezdi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Tutulmaz ziyaret baston uygulama merkezini gezerek bilgiler aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çudalı ile birlikte Devrek Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Ziyarette Vali Tutulmaz, Devrek Bastonu Uygulama Araştırma Merkezi Baston Atölyesini ve diğer bölümleri gezerek yetkililerden okulla ilgili detaylı bilgi aldı.