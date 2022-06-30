Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Temmuz Kabotaj Bayramını nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz’ın mesajı şöyle; “Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin azim ve iradesi ile topyekûn bir mücadelenin ardından kazanılan Kurtuluş Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının yolunu açmış, devletimiz her alanda yaptığı değişim, atılım, yenilik ve hamlelerle dünya devletleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Ülkemizin kendi karasularındaki egemenlik ve hükümranlık haklarını elde ettiği, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, özellikle Türk denizciliğinin gelişmesine, ekonomi ve ticaretin canlanmasına, diğer ülkeler ile rekabet ortamının doğmasına katkıda bulunan önemli yasal düzenlemelerden birisi olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili güzel vatanımızın kalkınmasında etkin rolü olan denizcilik sektörüne önem verilmesi, sektörün her geçen gün ilerleme kaydedip, büyüyüp gelişmesi için gayret sarf edilmesi, dünya deniz ticareti ve taşımacılığındaki payımızın yükselmesi, devletimizin hedefi olan büyük ve güçlü Türkiye yolunda önemli ve gerekli görülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı tarihimizin Türk denizcilerini ve denizlerimizde hayatını kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, saygıdeğer vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum.”