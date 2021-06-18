Vali Tutulmaz, çocukların oyunlarına katıldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hazırlıkları son aşamaya gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’ni gezdi. Atölyede çocukların oyunlarına katılan Tutulmaz, yanlarına oturarak çocukluk anılarından söz etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli’deki programı çerçevesinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’ni ziyaret etti. Hazırlıkları son aşamaya gelen Oyuncak Evi’nde Anadolu’da oynanan eski döneme ait oyuncakları tek tek inceleyen Tutulmaz, “Ben köy çocuğuyum. Benim oyuncaklarım daha çok tahtayla, çamurla, taşla doğal malzemelerle oynanan oyuncaklardı” dedi. Ziyarete Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve ilçe protokolü katıldı.

Oyuncak Evi’nde sergilenen Oyuncak Müzesi’nin koleksiyonundaki oyuncakları da inceleyen Tutulmaz, sanal gerçeklik gözlüğüyle akvaryum görüntülerini izledi.

Tutulmaz, Oyuncak Evi’nin atölye bölümünde oynayan çocukların masasına oturarak bir süre oyunlarına eşlik etti. Kdz. Ereğli Belediyesi Kreşi’nin öğrencileri, Tutulmaz ile birlikte minik oyuncak evler ve kuleler yaptılar.

Atölyenin tahta oyuncak üretim bölümünde çalışmaları izleyen heyet daha sonra Oyuncak Evi bahçesinde bir süre oturarak sohbet etti. Sohbette, bir önceki kuşağın oyuncaklarıyla, bu dönemin oyuncakları arasındaki büyük farklılıklara dikkat çekildi. Vali Tutulmaz, Oyuncak Evi projesi nedeniyle Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı kutladı ve bu tür projelerin artmasının Ereğli’deki turizm potansiyelini de artıracağını vurguladı. Belediye Başkanı Posbıyık, Oyuncak Evi’nin bölgenin çekim merkezi olacağına inandığını, Ereğli’de bu tür turistik ziyaret noktalarının giderek çoğaldığını ifade etti.

Tutulmaz, Oyuncak Evi’ne bir oyuncak bağışlama sözü verdi. Tuğamiral Taner Gün de Oyuncak Evi’ne bisiklet armağan edeceğini söyledi.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Oyuncak Evi’nin hemen karşısında bulunan eski belediye binası yerine yapılacak kültür merkezi hakkında Vali Tutulmaz’ı bilgilendirdi.