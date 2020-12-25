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Vali Tutulmaz, Çaycuma’da incelemelerde bulundu
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde incelemelerde bulundu.
ZONGULDAK 25.12.2020, 13:46
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde incelemelerde bulundu.Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile birlikte ilçede hayırsever Nuran Gülşen tarafından yaptırılmakta olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı ile İl Özel İdaresince yaptırılan atölye binalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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