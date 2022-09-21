Vali Tutulmaz Çaycuma’da incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla Çaycuma ilçesini ziyaret etti.

Vali Tutulmaz ilk ziyaretini ilçede yapımı devam eden Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı. Vali Tutulmaz’a, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze de eşlik etti. Yapılan incelemelerin ardından Vali Tutulmaz, Çaycuma İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne ziyaret ve denetlemelerde bulunurken vatandaşlarla sohbet etti. Bir sonraki ziyaret ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çaycuma Huzurevi oldu. Çaycuma Huzurevinde, Çaycuma Köyleri Kalkındırma Derneği’nin düzenlemiş olduğu aşure etkinliğinde yaşlılarla buluştu. Huzurevi yapımı için bağışta bulunan Cemal Tabak ve huzurevinde kalan yaşlılar ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Vali Tutulmaz’ın bir sonraki ziyareti ise Çaycuma Açık Kapı bürosunda oldu ve denetlemelerde bulunarak vatandaşların başvuruları ile ilgili bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ilçeye geçtiğimiz günlerde atanan ve göreve başlayan Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dilekleriyle başarılar diledi. Vali Tutulmaz’ın ilçedeki ziyaretleri sonrasında Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısına katıldı.