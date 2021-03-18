banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Vali Tutulmaz Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

ZONGULDAK 18.03.2021, 11:18
2
Vali Tutulmaz Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutlayarak 18 Mart Şehitleri andı. Vali Tutulmaz mesajında “Çanakkale Zaferi yok edilmeye çalışılan bir milletin, kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını seve seve verdiği bir diriliş destanı ve varoluş mücadelesinin adıdır. Çanakkale Zaferi; bir kahramanlık destanı ve asil bir milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda topyekûn direniş gösterdiği, savaş tarihimize altın harflerle yazılan, derin izler bırakan, bir milletin kaderini ve tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır.

Çanakkale Zaferi; sonsuz vatan sevgisi, fedakârlık, cesaret gibi değerlerin milletimizce ortaya konduğu, azim ve inancın zirveye çıktığı, her türlü imkânsızlık ve yokluğa rağmen milletimizin vatan, istiklal ve istikbal söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık öyküsüdür. Birlik ve beraberliğimizin sembolü ve harcı olan bu destansı zaferin temelinde, inancını bir an olsun yitirmeyen, canını hiçe sayan bir milletin tek vücut halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılık yatmaktadır. Vatan için, bağımsızlık ve özgürlük için, canlarını hiç düşünmeden feda ederek bu şanlı zaferi bizlere yaşatan, bu vatanı bizlere miras bırakan, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinen Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, hatıralarını her daim yüreğimizde taşıyacağız.

Aziz milletimiz, uğrunda binlerce şehit verilerek kazanılan ve bizlere emanet edilen kutsal vatan toprağını, o yüksek Çanakkale ruhu ve bilincini yaşatarak; birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek ilelebet koruyacak, kollayacak ve sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; devletimize emanet olan ve her zaman sahip çıkarak yanlarında olacağımız, Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20