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Vali Tutulmaz, “Bu milletin sizlere büyük minnet borcu var”
Zonguldak’ta Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
ZONGULDAK 18.09.2021, 00:08
Zonguldak’ta Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya geldiler.
Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada: "Bu milletin sizlere büyük bir minnet borcu var" diyerek kendilerine teşekkür etti, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı. Düzenlenen programa ZBEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, il protokolü ve STK temsilcileri katıldı.