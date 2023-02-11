Vali Tutulmaz başkanlığında deprem bölgesindeki ihtiyaçları görüştüler

Zonguldak’ta kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıya katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında 7-8-9-10 Şubat 2023 tarihlerinde ve bugün ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla günlük olarak yapılan toplantıda; afet bölgesine AFAD başkanlığınca belirlenen, öncelikli gönderilecek ayni bağışların tasnifi, planlaması, sevki, Zonguldak’a yönlendirilecek afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları ile benzeri konular istişare edildi. Vali Mustafa Tutulmaz, deprem felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren ayni ve nakdi yardımları ile Zonguldak’ın desteğini afetzedelere hissettiren vatandaşlara, deprem bölgesinde afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için cansiperhane görev yapan madenciler olmak üzere kamu ve özel sektör çalışanlarına, gönüllülere ve herkese teşekkür etti.