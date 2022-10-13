Vali tutulmaz, Başkan Keleş ve ekibini tebrik etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Yavuz Sesli, Zeynep Güven, yönetim kurulu üyeleri Mete Yazıcı, Cem Gül, Ali Özkan, meclis katibi Okan Duru, meclis üyeleri Cenk Koşun, Numan Şen ve Şeref Aslan, Şemsi Durdu ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ettiler.

Keleş ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehrin yararına olan tüm projelerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

2.OSB, Kafes balıkçılığı gibi öncelikli projeler üzerine durulan ziyarette, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yeni dönemde genç ve dinamik bir ekiple projelerin hayata geçirilmesi noktasında var güçleri ile çalışacaklarını söyledi. Keleş aynı zamanda Zonguldak Valisi Tutulmaz’a güzel dilek ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.