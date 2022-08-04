Vali Tutulmaz, bakım onarım çalışmalarını inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Merkezde bakım onarım çalışması devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, merkezde bakım onarım çalışmaları devam eden, Fener Anadolu Lisesi, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tepebaşı İlkokulu ve Ortaokulunda ki çalışmaları inceledi.

Ardından Vali Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Akdoğan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.