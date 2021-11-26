Vali Tutulmaz, açılışını yaptığı kütüphanelerde öğrencilerle kitap okudu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hacılar İlkokulu, Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu İlkokulu ve Çomranlı İlkokulu’nda oluşturulan kütüphaneler Vali Mustafa Tutulmaz’ ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Ayrıca Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda uygulama evi açılışına ve Hayrullah Saki Anaokuluna ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kütüphane oluşturuldu.

Üç okuldaki kütüphanelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Müdür Yardımcısı Muharrem Yol eşliğinde gerçekleşti.

Öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek onlarla beraber kitap okuyan Vali Tutulmaz, “ Okullarımızı kütüphaneyle buluşturuyoruz. 10 gün içinde okullarda 80’den fazla kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Kütüphaneyi açmak yetmiyor, dolu dolu kullanmamız gerekiyor. Kütüphanelerimizin kapısı asla kapalı tutulmayacak, yavrularımızın daha çok kitap okumasını istiyoruz. Kalkınmanın, gelişmenin, refaha ulaşmanın çok okumak ve çok çalışmakla mümkün oluyor ” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; “ Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında ilçemizde kütüphanesi olmayan 20 okul tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Züleyha Aldoğan’ ın destekleriyle hızlı bir çalışma başlatılmış, çok kısa sürede çalışma arkadaşlarımızın, okul müdürlerimizin, okul aile birliği üyelerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 8 okulumuzun Kütüphanesini hazır hale getirdik ve 6’ sının açılışlarını yaptık. Çok kısa sürede diğer okullarımızın Kütüphane ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu projede emek harcayan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Hizmetlerin en güzelini yapıyorsunuz, sizleri kutluyorum”

Vali Tutulmaz, Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda uygulama evi açılışında; Özel eğitime ihtiyacı olan evlatlarımıza devletimiz daha çok destek ve imkan sağlayarak hem topluma yararlı birey haline hem de toplumun genelinde bu tür bireylerin daha kabul edilebilir konuma gelmelerinde bu tür okullara önemli bir rol üstlenmiş durumunda, devletimiz de bunlara önem veriyor. 20 öğretmen ve 33 öğrencisi ile bu sayılar büyük bir özveri demek. Hizmetlerin en güzelini yapıyorsunuz, sizleri kutluyorum” diyerek çocukların günlük yaşam becerilerinin kazandırılacağı Uygulama Evinin açılışı gerçekleşti. Akabinde hayırsever Hayrullah Saki tarafından yaptırılan Hayriye-Hayrullah Saki Anaokuluna ziyaret gerçekleşti.