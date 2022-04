Vali Mustafa Tutulmaz, Polis Haftasını kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak “Emniyet teşkilatımızın 177 yılını en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken şehit düşen kahraman polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler temenni ediyor, halen görevde olan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın kutlama mesajı şöyle; “Devletimizin en temel, köklü ve vazgeçilmez kurumlarından birisi olan ve idari yapımızda önemli bir yeri bulunan Türk Polis Teşkilatı ülkemizin güvenliği ve bekası, aziz milletimizin huzuru, can ve mal güvenliğinin sağlanması için özveriyle, fedakârca görev yapmaktadır. Türk Polis Teşkilatımız yurdumuzun dört bir yanında kamu düzeninin temini, emniyet ve asayişin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun huzur, rahat ve güven içerisinde yaşamasının sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik tertip ve tedbirlerin alınması gibi görev ve sorumluluklarını var güçleriyle, tarafsızlık ilkesiyle ve milletimizin de desteğiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Anayasa ve yasalarımıza bağlı kalarak vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışıyla hareket eden Türk Polis Teşkilatımız, milli birlik, bütünlük ve beraberliğimizin korunması, yasalarımızın titizlikle uygulanması yolundaki görevlerini yaparken gerektiğinde canlarını bir an bile düşünmeden ortaya koymaktadırlar. Kuruluşundan bugüne, gece gündüz demeden, her koşulda büyük bir sorumluluk ve üstün görev anlayışıyla ülkemize ve milletimize hizmet eden Türk Polis Teşkilatımız milletimizin her daim sevgi, takdir ve güvenini kazanmıştır. Onlarla gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yılını en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken şehit düşen kahraman polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler temenni ediyor, halen görevde olan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.