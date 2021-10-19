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Vali Mustafa Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, Merkez İlçe, Kozlu ve Kilimli köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

ZONGULDAK 19.10.2021, 13:21
Vali Mustafa Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, Merkez İlçe, Kozlu ve Kilimli köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin de katıldığı programda söz alan muhtarlar görüş, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirdiler.

Vali Tutulmaz’da yaptığı konuşmada "Muhtarlık tarihten gelen kadim bir müessese sizlerin özveri ile yürüttüğünüz göreviniz, azminiz, insan sevginiz, vatandaşlarımızla hemhal oluşunuz toplumda büyük memnuniyet oluşturuyor. Hem milletimizi hem de devletimizin tüm kurumlarını temsil etmek gibi önemli bir özelliğiniz var dedi. Muhtarlarımıza kamu kurum ve kuruluşları ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, Zonguldak’ı daha da güzel bir kent yapmak için hep birlikte gayretle çalışalım’’ dedi.

Vali Tutulmaz, muhtarlardan özellikle taşımalı eğitim konusunda servis araçlarını kontrol ederek kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalarını, pandemi kurallarını bölgelerinde titizlikle takip ederek büyük bir özveri ile görev yapan sağlık camiasına destek olmalarını, nüfus cüzdanlarının yenilenmesi konusunu takip etmelerini, uyuşturucu ile mücadelede dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. Tutulmaz, Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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