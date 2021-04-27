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Vali Mustafa Tutulmaz halk gününde vatandaşlarla buluştu

Zonguldak Valiliği, halk günü toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

ZONGULDAK 27.04.2021, 13:17
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Vali Mustafa Tutulmaz halk gününde vatandaşlarla buluştu

Zonguldak Valiliği, halk günü toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği, sorunları daha hızlı çözmek ve kalıcı çözümler bulmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı halk günü toplantılarını sürdürüyor. Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve kurum müdürleri katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, halk ile bir araya gelerek sorunlara çözüm aradı.
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