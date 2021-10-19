Vali Mustafa Tutulmaz 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle mesaj yayımlayarak Muhtarlar Günü’nü kutladı. Vali Tutulmaz mesajı şöyle:

“Köklü bir geçmişe sahip olan, toplumsal yaşantımızda önemli bir yer tutan muhtarlık müessesesi, devlet geleneğimizin, kültürümüzün vazgeçilmez kurumlarından ve temel taşlarından birisidir. Görevlerini fedakârca ve büyük bir özveri ile yerine getiren değerli muhtarlarımız, hem milletimizi hem de devletimizin bütün kurumlarını temsil etme gibi çok önemli bir özelliği de bünyelerinde taşımaktadırlar. Muhtarlarımız yürüttükleri önemli görevlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini devletimizin kurumları nezdinde takip etmek, iletmek, gündeme getirmek gibi önemli bir kamu görevini de başarıyla yerine getirmekte, adeta bir köprü vazifesi görmektedirler. Değerli muhtarlarımızın vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma yolunda bizlere intikal ettirecekleri talep ve ihtiyaçları çok önemsiyor, vatandaşlarımızın memnuniyetini önceleyerek, kamusal hizmetlerin muhtarlarımızla uyum, işbirliği ve koordinasyon içerisinde aksamadan, etkin ve süratli bir şekilde sunulmasına özen gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli köy ve mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”