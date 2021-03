Vaka artışına karşı mobil anons aracı devreye girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi artan koronavirüs vakalarına karşı mobil anons aracını devreye alarak mahallelerde vatandaşlar uyarılıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ereğli halkına çağrıda bulunarak, “Turuncu renk kaderimiz değil, önce sarıya sonra da maviye dönmek elimizde” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart tarihi itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan ‘Yerinde karar dönemi dereceli normalleşme’ takvimi kapsamında illerin risk haritaları ikinci kez açıklandı. Zonguldak ili bu hafta da Yüksek Riskli İller (Turuncu renk) kategorisinde yer aldı.

İl içerisinde günlük vaka ortalamasının en yüksek olduğu Kdz. Ereğli’de Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde vatandaşların daha fazla uyarılması ve kurallara dikkat çekilmesi için harekete geçildi.

Belediye, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacak anons aracını devreye aldı, uyarılara başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık da halka seslenerek “Turuncu renk kaderimiz değil, önce sarıya sonra da maviye dönmek elimizde” dedi.

‘Kırmızıya dönmek an meselesi’ diye uyarıda bulunan Posbıyık, şu çağrıyı yaptı:

“Turuncu renk kaderimiz değil. Önce sarıya sonra da maviye dönmek elimizde. Ereğli’miz salgında yüksek riskli bölge Yani turuncu Eğer gerekli önlemleri almazsak, bireysel olarak dikkat etmezsek, kırmızıya yani çok yüksek riskli bölgeye dönmek de an meselesi Bu da özgürlüklerimizin daha çok sınırlanması demek. Buna izin veremeyiz. Hep birlikte bu sorunu aşmak zorundayız. Yalnız kendimize karşı değil, sevdiklerimize ve çevremize karşı da sorumluyuz. Maskemizi doğru şekilde takmayı alışkanlık haline getirelim. Yalnız olmadığımız her an maskemiz burnumuzu da kapatacak şekilde yüzümüzde olmalı Salgının yeni hali nedeniyle çift maske kullanalım.

Bilim insanlarının açıklamalarını dikkate alalım. Ellerimizi temiz tutmayı, ortamı havalandırmayı ihmal etmeyelim. Mesafe kuralına mutlaka uyalım. Bu konuda dayanışma içinde herkesi duyarlı olmaya davet edelim. Covid’i ancak önlem alarak yenebiliriz. Bir çok konuda öncü olan Ereğlimiz, bu konuda da bölgede örnek olmalı. Alıştığımız eski normale dönebilmek, ekonomik ve ticari hayatın canlanmasını sağlamak, hep birlikte meydanları doldurabilmek, yakınlarımızı evlerimize, dostlarımızı şehrimize davet edebilmek bizlere bağlı. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Haydi Ereğli, seferberlik ruhuyla salgını yenelim. Önce güneşin sarısı gibi parlayalım,

Sonra denizin mavisi gibi masmavi görelim Ereğli’mizi”