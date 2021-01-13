Uzun’dan Başkan Posbıyık’a ziyaret

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, beraberinde Zonguldak İl Başkanı Kemal Cebeci ve çalışma ekibiyle birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Başkan Posbıyık, Uzun ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. ABP Genel Başkanı İrfan Uzun da Başkan Posbıyık’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirterek, “Kdz. Ereğli’nin bende ayrı bir yeri var. Liseyi Ereğli’de okudum. Ereğli’de gerçekleştirdiğiniz hizmetleri yakından biliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Görüşmede bölge ve ülke gündemiyle ilgili konular ele alındı.