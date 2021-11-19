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Üzülmez işyeri temsilcileri, Başkan Yeşil’i ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi’ne bağlı TTK Üzülmez Müessesesi İşyeri Temsilcileri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

ZONGULDAK 19.11.2021, 14:12
Üzülmez işyeri temsilcileri, Başkan Yeşil’i ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi’ne bağlı TTK Üzülmez Müessesesi İşyeri Temsilcileri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Ziyarette GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve şube yöneticileri de bulundu.

Üzülmez İşyeri Temsilcileri adına konuşan İşyeri Baştemsilcisi Vural Saraç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindekilerin GMİS Genel Merkezi’ni ziyaret etmelerinin ardından Üzülmez’de maden işçileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Saraç, “Biz madenciler, Sayın Çalışma Bakanımızı, Sayın TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı ve beraberinde TÜRK-İŞ’e bağlı 16 Sendikanın Genel Başkanlarını, Sayın Valimizi, Milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarımızı, protokolü ve sendikamızın teşkilatını bir arada ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Coşkumuzla madenciye yakışır şekilde vefa duygularımızı ve misafirperverliğimizi gösterdiğimize inanıyoruz. Genel Başkanımız Hakan Yeşil’e ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bunu aynı zamanda Sendikamızın bir başarısı olarak görüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de, teşekkür ederek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı Zonguldak’a davet etmiştik. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay ve 16 sendikanın Genel Başkanı da Zonguldak’ta bizlerin yanında oldu. Biz kez daha kendilerine teşekkür ediyorum.

Biz madenciler olarak birlik ve beraberlik içinde, bir aile olarak mücadele ediyoruz. Gerek Çalışma Bakanımızı ve beraberindekileri gerek TÜRK-İŞ Genel Başkanımız ile 16 Sendikamızın Genel Başkanını en iyi şekilde ağırladığımıza inanıyoruz. Hep birlikte başardık. Madencinin bir aile olduğunu bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

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