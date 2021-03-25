Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere tablet yardımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere tablet yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Doç. Dr. Timur Koparan danışmanlığında yürüttükleri proje çerçevesinde salgın öncesi düzenledikleri etkinlik ve hayırseverlerin katkıları ile temin ettikleri 21 tableti uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Yapılan tablet dağıtımı etkinliğine Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Timur Koparan, projede görev alan öğrenciler, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Soner Yavuz, “Fakültemiz öğrencileri uzaktan eğitime katılamayan kardeşlerini unutmamış onlar için ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya devam edeceklerdir. Ahmet Nurdan Oğuz Ortaokulu ve Merih Şuğle Ortaokulu’nda tablet ihtiyacı olan 21 öğrenciye tablet dağıttık. Öğrencilerimiz bu tabletlerle EBA’ya giriş yapabilecek ve öğretmenlerinin uzaktan eğitim derslerini takip edebileceklerdir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, projenin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Timur Koparan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencilerime, projeye destek olan hayırseverler ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Tabletlerin öğrencilerin eğitimlerine olumlu katkı sağlamasını umuyoruz.”

Öğrenciler, veliler ve okul müdürleri de projede emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

Projede görev alan öğrenciler şu isimlerden oluşuyor; Mustafa Kedik, Mertcan Çetin, Burak Şanlısoy, Busenur Dağlıoğlu, Hümeyra Göktaş, Murat Eralp, Beyza Gökboğa, Sümeyra Betül Çakır, Halime Nur Bozdemir, Melike Özkaynak, Fatma Nur Turanlı, Ahmet Doğan, Hilal Kadiroğlu, Ceren Erdem, ve Zeynep Atabey. Öğrenciler ayrıca, tabletlerin yanında bir de mektup bıraktı. Bu mektupta vatana, millete faydalı birer vatandaş olacaklarına, gelecekte onları iyi yerlerde göreceklerine inançlarının tam olduğunu ifade ettiler.