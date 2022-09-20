Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde yaptığı üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri dün Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde üç ayrı uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan farklı nitelik ve özellikte 70 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken B.G. ve Ş.G. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 375 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. S.Y., A.A., M.A.D., M.Ç. ve C.Ş. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan T.T. isimli şüpheli şahıs bugün Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.