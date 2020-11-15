Usulsüz avlananlara ceza

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü usulsüz avlanana göz açtırmıyor.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz avlanmalara göz açtırmamak denetimlerini sürdürüyor. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlandığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı. Ayrıca avda kullandıkları tespit edilen tüfeklere el konuldu.