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Üniversite öğrencilerine UYUMA aplikasyonu tanıtıldı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrencilere yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi.
ZONGULDAK 10.12.2022, 16:15
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrencilere yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti doğrultusunda Narko-Gençlik Eğitimine katılan 125 üniversite öğrencisine uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.