Üniversite idari personeline hizmet içi eğitim verildi

Bülent Ecevit Üniversitesi İdari Personeline Kalite Güvencesi Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programının üçüncü kısmı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve bahsi geçen tavsiye kararları doğrultusunda, Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında idari personele yönelik olarak düzenlenmesi planlanan hizmet içi eğitim programının üçüncü kısmını oluşturan “Doğrudan Temin Usulü” eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sevim Alkan tarafından çevrim içi olarak düzenlendi.

Yoğun katılımın sağlandığı hizmet içi eğitim soru-cevap kısmı ile tamamlandı.