Üniversite akademisyenleri eğitim projesi için Singapur’da

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi akademik personeli öğretmen eğitimi araştırması kapsamında Singapur’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat İnce ve Doç. Dr. Okan Bilgin, ‘Kuramdan Uygulamaya Öğretmen Eğitimi’ projesi kapsamında 20-28 Şubat tarihleri arasında araştırma ve gözlem yapmak üzere Singapur’a gitti. Uluslararası eğitim araştırmalarında; öğretmen yetiştirme ve eğitim sistemlerinin niteliği konusunda tüm dünyanın ilgisini ve dikkatini çeken Singapur’da bir dizi görüşme gerçekleştiren öğretim üyeleri, ilk olarak üniversiteyi temsilen Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli’yi ziyaret etti. Öğretim üyeleri, çalışma ziyaretleri kapsamında, yaklaşık 4 gün boyunca dünyanın en prestijli öğretmen yetiştirme kurumlarından biri olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi National Institute of Education’ da (NIE) Dekan Yardımcısı Dr. Alexius Chia’nin düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldı. Üniversite ve ilgili fakültenin öğretim üyeleriyle de görüşen öğretim üyeleri İnce ve Bilgin, fakültenin eğitim ve öğretmen yetiştirme ekosistemi ile fark yaratan uygulamaları hakkında çeşitli bilgiler elde etti.

Akademisyenler Uygulama Okulunda Gözlem Yaptı

Öğretim üyeleri son olarak NIE’nin aday öğretmenlerini staj için gönderdiği Singapur Lianhua Uygulama Okulundaki ders gözlemlerine katıldı. Okul Müdürü Ms. Pamela Kiew ve okulda görev yapan öğretmenlerin ev sahipliğinde, öğretim üyeleri, okulun olanaklarını, aday öğretmenlerin staj ve uygulama alanlarını, öğretmenlerin eğitim ve öğretim süreçlerindeki çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buldu.

Öğretim Üyeleri İnce ve Bilgin, söz konusu ziyaret için Singapur’daki öğretmen eğitimine ve Singapur genel eğitim sistemine ilişkin bulguları ZBEÜ bünyesinde bir kitap yayınına dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

Söz konusu ziyaretle ilgili hazırlanacak raporun Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.