Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplanarak yeni kararlar aldı. Toplantıda “Yüz Yüz Eğitime Uygulamaları” konusunda yeni kararlar alınarak 27 okul, bin 441 öğrencinin 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alınarak 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime geçilecek okulları açıkladı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle, “İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 08.02.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarihli ve 20218459 sayılı “Yüz Yüz Eğitime Uygulamaları” konulu yazıları doğrultusunda aşağıdaki kararları almıştır. İlimiz merkezinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar, Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ilkokul, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri haftada beş ( 5) gün yüz yüze eğitim yapacaklardır. Tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları haftada beş (5) gün yüz yüze eğitim yapacaklardır. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen anaokulları, özel eğitim anaokulları birleştirilmiş sınıflı İlkokullar, ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokulları Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valilik ve bağlı taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine karar verilmiştir.”

15 Şubat 2021 Tarihi Itibarıyla Yüz Yüze Eğitime Geçilecek Ekli Listedeki Okullar şöyle; 467 Evler İlkokulu, Elvanpazarcık İlkokulu, Elvanpazarcık Ortaokulu, Fatih İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Haciali İlkokulu, Himmetoğlu İlkokulu, Karaman Amele B. İlkokulu, Karaman İmamhatip Ortaokulu, Karapınar İlkokulu, Keller İlkokulu, Keller Ortaokulu, Köroğlu İlkokulu, Murat Kayhan İlkokulu, Murat Kayhan Ortaokulu, Sapça İlkokulu, Sofular İlkokulu, Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu, Tasmacı İlkokulu, Tasmacı Çalca İlkokulu, Üzülmez İlkokulu, Üzülmez İlkokulu, Zafer İlkokulu, Yenimahelle Anaokulu, Merkez Anaokulu, Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu, TOOB Uzunmehmet İlkokulu