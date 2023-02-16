Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Telçeker çifti umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı.

Çaycuma’ya bağlı Yeşilköy’de yaşayan Beytullah ve Aysel Telçeker çifti, umre için biriktirdikleri 50 bin Türk lirasını deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Çaycuma Şubesine teslim ettiler.

Parasını depremzedelere bağışlayan Beytullah Telçeker, “Eşim ve ben Umreye gitmek için uzun yıllar para biriktirdik. Ancak ülkemizde depremler oldu. Televizyonlardan izliyoruz, kardeşlerimiz göçük altında canlarıyla uğraşıyor. Çok üzüldük, biz de umre ziyaretimizi iptal ederek bu parayı bağışlamak istedik" şeklinde konuştu.