Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda Zonguldaklı sporcu şampiyon oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyon oldu.

Antalya’da 8-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası sona erdi. 15 ülkenin katıldığı turnuvada Zonguldaklı Sudenur Basancı şampiyon oldu.

Antrenör Cemal Kocabaş sporcusu Basancı ile gurur duyduğunu belirterek, "Daha önce de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birinci olmuştu ama bizim için bu şampiyona ayrı bir önem taşıyordu. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak zorlandığımız dönemde zorda olsa antrenmanlarımızı yaptık. Çaydeğirmeni beldemize hediye olsun. 15 farklı ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada başarı gösteren sporcumu tebrik ediyor, bu gururu bana yaşattığı için de teşekkür ediyorum" dedi.