Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ülkü Ocaklarında görev değişimi gerçekleşti. Yeni Başkan Ercan Özkara oldu.

Çaycuma Ülkü Ocakları Başkanlığını yürüten Ömer Yanık görevi Ercan Özkara’ ya teslim etti. Devir teslim törenine Zonguldak İl Ocak Başkanı Murat Taşkıran, Çaycuma MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve çok sayıda Ülkü Ocakları mensubu katıldı. Törende konuşan Ocak Başkanı Ercan Özkara, “Davamızı ve bayrağımızı hakettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkü ocakları bu vatanın vatanperver evlatlarının yetiştiği bir yuvasıdır. Bizler Çaycuma’ daki gençlerimizi bu ruh ve anlayışla ülkeye yararlı birer ülkücü olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi layık gören İl Başkanımız Murat Taşkıran’a teşekkür ederim. Ayrıca 3 yıl boyunca görevi yürütmüş olan Ömer Yanık başkanımıza da emeği ve Çaycuma’mıza verdikleri katkı için teşekkür ederim. Var olsun Ülkücü Hareket” dedi.

İlçe Başkanlığı’nı devreden Ömer Yanık ise Zonguldak Ülkü Ocakları Eğitim Birimi yöneticiliğine atandı.