Ulaşımda yaşanan sorunlar çözülüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi bozuk yollardaki beton çalışmalarını sürdürüyor.

Kandilli Beldesinde bozuk olan yollar onarılırken, ekipler tarafından çalışmalara hız verildi. Gökçeler Mahallesi’nde beton çalışması yapılan yolları yakından takip eden Başkan Mustafa Aydın hizmetlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Aydın açıklamasında, “Yol bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine gece gündüz demeden çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yaşanan bu sıkıntıları aşarak vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz. Refahı yüksek bir Kandilli inşa etmek için tüm ekiplerimiz ile seferber oluyoruz” ifadelerini kullandı.