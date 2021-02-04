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Uçar, "Batı Karadeniz’e kadar elektrik hatlarının yenilenmesi müjdesini aldık"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinledi.

ZONGULDAK 04.02.2021, 14:25
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Uçar, "Batı Karadeniz’e kadar elektrik hatlarının yenilenmesi müjdesini aldık"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Sarıoğlu, “Bütün köylerde bağlantılarınız var. Sürekli sorunlarımızı dinliyor çözümü noktasında gerekeni yapıyorsunuz. Teşkilatınız buradan sizlere haftalık ve aylık raporları gönderiyor. Bizler sıkıntılarımızı bir an önce giderilmesini istiyoruz. İntibak yasası, emeklilerden kesilen katkı payları, dini bayramlarda verilen ikramiyelerin arttırılması, elektrik konusunda köylerde yaşanan sıkıntılar. Bizler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyoruz. Taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmanızı talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Emeklilerin sorunlarını ve takibini yaptıklarını ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Son zamanlarda yaşamış olduğumuz bu pandemi süreci ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda da sebebiyet veren bir süreçtir. Temenni ediyoruz, umut ediyoruz ki bu sıkıntılı ve sancılı süreçten bir an evvel kurtulup normal seyrine devam ede bir ekonomi bir sosyal hayatın içerisine girmeyi temenni ediyoruz ve buna bağlı olarak ekonomik maliyetler de malumunuzdur. Ülkemizin nüfusu oldukça fazla 13 buçuk milyon emekliden bahsediyoruz. Bu bağlamda şehrimizden 160 bin emekliden bahsediyoruz. Bunlar küçük rakamlar değil. 13 buçuk milyon emekli Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yüzde 40’ından daha fazla bir denk geliyor. Bu nedenle bu sorunların hemen ortadan kaldırılması mümkün değil ama şunu söyleyebilirim ki bu süreçte aşının da hızlı bir şekilde yapılmasından sonra ekonomiye dönerek emeklilerimizin bayramda ikramiyelerin arttırılması, bir takım sosyal haklarının kazandırılması ve ücretlerinin biraz daha arttırılması elbette gündemde sizlerle sürekli istişare içindeyiz. Taleplerinizi bizlere iletiyorsunuz. Bu sadece bölgemizin değil ülkemizin genel bir sorunu bizde isteriz emeklilerimizin almış olduğu ücretlerin refah payının çok üzerinde olması daha kaliteli daha sağlıklı bir hayata yaşamalarına imkan sağlayacak bir gelire sağlayacak bir çabamızdır. Duyarsız kalmış değiliz bununla ilgili sürekli çabamız devam ediyor. Pandemi sürecinden sonra inşallah çok daha farklı iyileştirmeler olacaktır” dedi.

“Doğal afetti siyasi malzeme yapmayın”

Yaşanan doğal afetin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Son dönemde yaşamış olduğumuz doğal afet görünümündeki yağan kar 4-5 gün elektriklerin verilememesi, yolların kapalı kalması gibi birtakım aksilikler oldu. Bu olağan üstü bir durumdu, hava sıcaklığın artı derecelerden eksi derecelere kadar düşmesi enerji kurumunun buna hazırlıklı olmaması sonucu böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Biz milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kar yağmasının ertesi günü Enerji Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede hemen bölgeye diğer illerden ekiplerin takviye edilmesi teknik anlamda destek verilmesi noktasında hemen toplantı gerçekleştirildi ve hemen genel müdür bölgeye hareket ederek Valimizle birlikte kriz masası oluşturuldu. Acil müdahale edilmesi gereken yerler yol açılamayınca ulaşım sıkıntı oldu. Öncelik köylerimizde diyaliz hastalarımız ve diğer hastalarımıza ulaşmaktı. Olağan üstü durum nedeniyle biraz sıkıntı yaşandı. Böyle durumlarda hem yerel hem de genel olarak siyasi malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum ama yaşanan süreçten birilerinin ders çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Yerel yöneticiler olsun, özel sektör olsun kim olursa olsun bu süreçten ders çıkartması gerekiyor. Bu bağlamda ilgili firma yetkilileri kendi bünyesinde yaklaşık 150 olan personelini dışarıdan da 150 personel takviyesi ile 300’e çıkarttılar. Demek ki burada personelimiz yeterli değil. Enerji Bakanlığımızın orada yaptığı toplantıda ifade ettiği 2 yıl içinde Doğu Karadeniz’den Batı Karadeniz’e kadar olan bütün aksta enerji alanındaki hatlarımızın elden geçirilmesi, yenilenmesi konusunda ortak bir karar alındı. Bunu orada memnuniyetle öğrendik. İnşallah böyle bir sıkıntı bir daha yaşanmaz. Biz bunları yakinen takip ediyoruz. İfade ettiğim gibi olağan üstü bir durum oldu. Örneğin iki gün önce İzmir’de sel meydana geldi ne yerel nede merkezi yönetimin bu anlamda yapabileceği bir şey yok. Böyle durumlarda siyasi malzeme yapılmadan sorunun çözülmesi noktasında herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
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