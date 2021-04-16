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Üç mahalleyi birbirine bağlayan köprüde inceleme yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Yaraşlıyörük köyünde 3 mahalleyi birbirine bağlayan asma köprüde incelemelerde bulunuldu.

ZONGULDAK 16.04.2021, 13:31
Üç mahalleyi birbirine bağlayan köprüde inceleme yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Yaraşlıyörük köyünde 3 mahalleyi birbirine bağlayan asma köprüde incelemelerde bulunuldu.

Kdz. Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Kemal Karaca, Temel Engin, yönetim kurulu üyeleri ve Köy muhtarı İbrahim Çalık ile birlikte ilçeye bağlı Yaraşlıyörük köyünde bulunan asma köprüde incelemelerde bulunuldu. Sürekli risk teşkil ettiği belirtilen ve üç mahalleyi birbirine bağlayan köprüde incelemeler yapan heyet notlar aldı. Köy muhtarının da talebiyle köprünün sağlamlaştırılması için ilerleyen günlerde programa alınacağı ve sonrasında betonarme çalışması yapılacağı öğrenildi.
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