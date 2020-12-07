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Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketini takdim ettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret ederek Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketini takdim etti.

ZONGULDAK 07.12.2020, 15:13
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Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketini takdim ettiler
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret ederek Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketini takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu 263 Uzay Takımı Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve uzay takımı ekip kaptanı Çağlar Aytaç Dursun, 2021 Ocak ayında uzaya gönderilecek olan ülkemizin ilk cep uydusunun maketini Vali Mustafa Tutulmaz’a takdim etti.

Ziyarette konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ‘’ilimizin ve Üniversitemizin adını ülkemiz ve yurtdışında duyuran, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden kendileriyle gurur duyduğumuz Grizu 263 takımını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.
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