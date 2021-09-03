Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak'
Türk Yıldızları Zonguldak’ta gösteri yapacak
“Türk Yıldızları” Zonguldak’ta gösteri yapacak.
ZONGULDAK 03.09.2021, 18:19
“Türk Yıldızları” Zonguldak’ta gösteri yapacak.
Zonguldak Valiliği, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Yıldızları iş birliğinde 15 Eylül Çarşamba Günü Saat 14:00’da Milli Gurur Kaynağı ‘Türk Yıldızları’ Zonguldak halkı ile buluşacak. Zonguldak limanı açıklarında selamlama ve gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızlarının nefes kesen bir gösteri ile Zonguldak halkı ile buluşacak.