Türk Sanat Müziği konseri öncesi son provalarını yaptılar

Zonguldak’ın Ereğli İlçesindeki, Aşk-Efza Musıki Derneği Türk Sanat Müziği topluluğu25 Mayıs’ta düzenlenen konser öncesi son provalarını yapıyor.

Dernek binasında, Şef Ersin Kaynar nezaretinde süren çalışmalarda, koro ve solo performanslar ‘tekraren’ seslendiriliyor. Şef Kaynar, çalışmalar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süren Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri konser etkinliklerine yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mutluluğumuzun yanı sıra bir o kadar da heyecanlıyız. Koroda yer alan ekibimizin de aynı heyecan ile çalışmalarını sürdürdüğünü gözlemliyorum. Bu da beni son derece memnun ediyor. Aramıza yeni katılan üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz konserimizde, davetlilere güzel bir Sanat Müziği Gecesi yaşatmayı hedefliyoruz. Destek olanlara ise ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

25 Mayıs’ta, Tatoğlu Kültür Merkezi’nde, “Hatıra Defteri” sloganı ile gerçekleştirilecek Türk Sanat Müziği Konseri, saat 20.00’de başlayacak. 2 bölümden oluşacak konserde Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri koro ve solo olarak seslendirilecek.

Konserde solo performansı ile sahne alacak üyeler arasında yer alan Müzik Öğretmeni Funda Çalap’ın da katıldığı konser hazırlıklarına eşi İngilizce öğretmeni Hakan Çalap ve çocukları da destek verdi.