Türk Metal Kdz. Ereğli şube kongresi yapıldı

Türk Metal Sendikası’nın Kdz. Ereğli Şubesi’nin 12. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Yakup Yılmaz göreve yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gülüç beldesindeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Delegelerin oy birliği ile Divan Başkanlığına seçilen Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, Sendika’nın Ereğli Şubesinden sorumlu olarak görevlendirilmesiyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ve yetkili oldukları iş yerlerindeki çalışanları daha da yakından tanıma imkanına sahip olduğunu söyledi. İşçi sınıfının “Amiral Gemisi” olarak nitelendirilen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın, Ereğli şubesinin kendisine emanet ettiğini belirten Erdal, “Ben de uzun yıllardır çalışma hayatının içerisindeyim. 35 yıl oldu. 20 yılı aşkın süredir de profesyonel sendikacılık yapıyorum. Erdemir’de olmaktan, Erdemir işçileri ile beraber yol yürümekten çok keyif alıyorum. Bölgemizden de sorumlu genel başkan yardımcısı olmaktan çok mutluyum. Sizi zaten tanıyordum ama bu vesileyle çok daha iyi tanıma imkanım oldu” dedi.

Bazı işçilerin de yönetimin çalışmalarını başarılı bulduklarına yönelik konuşmalar yaptığı genel kurulda, Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yılmaz, konuşmacı ve katılımcılar ile delegelere teşekkür etti.

Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Erdal ile görüştü

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğ Ertuğrul, İYİ Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ve MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk de yaptıkları konuşmalarla genel kurulun hayırlı, uğurlu olmasını diledi. AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt kongre devam ederken Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve yöneticilerle bir araya gelerek özel bir sohbet gerçekleştirdi. Bozkurt, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek Türk Metal Sendikası’nın her zaman yanında olduklarını söyledi.

420 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda oy kullanma işlemi halen devam ediyor. Tek liste ile gidilen kongrede yönetim şu isimlerden oluştu:

"Başkan Yakup Yılmaz, Şube Sekreteri Birol, Şube Mali Sekreteri Ferdi Ergün, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Çetin Altay, Şube Eğitim Sekreteri Ercan Demirtaş, Şube Denetim Kurulu Recep Demirhan, Erşah Erdoğdu, Nazım Eyriboz, Disiplin Kurulu Üyeleri Kenan Er, Yusuf Erdoğan, Erdal Atan, Üst Kurul Üyeleri Yakup Yılmaz, Birol Onay, Ferdi Ergün, Çetin Altay, Ercan Demirtaş, Barboros Özdemir, Erşah Erdoğdu, Tufan Karasakal, Mehmet Salih Ercan, Tanju Yener, Binzet Elmadağ ve Coşkun Çiftçi."