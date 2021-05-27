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Turizm alt yapısı için iş birliği yapılacak

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Arslan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a ziyarette bulundu.

ZONGULDAK 27.05.2021, 13:37
Turizm alt yapısı için iş birliği yapılacak

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Arslan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’de göreve başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Ali Arslan, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Makbule Civelek ve Fakülte Sekreteri Gönül Tekce’yi kabul etti.

Ziyarette, kent turizmi ve karşılıklı yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Halil Posbıyık, Dekan Arslan’a Ereğli’deki görevinde başarı diledi, “Kentin turizm alt yapısı için atılımlarımız devam ederken fakülte ile iş birliğimizi de artırarak devam ettireceğiz” dedi.
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