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TUİK Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TUİK) MOTORLU KARA TAŞITLARI, TEMMUZ 2020 VERİLERİNİ AÇIKLADI. BUNA GÖRE ZONGULDAK’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 157 BİN 324 OLDU.
ZONGULDAK 28.08.2020, 14:28
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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 157 bin 324 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. TUİK verilerine göre Ülke genelinde Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 157 bin 324, Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 66 bin 497, Bartın’da ise bu sayı 52 bin 264 oldu.
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