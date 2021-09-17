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Tuğamiral Uğur, Başkan Posbıyık ile görüştü

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a iade-i ziyarette bulundu.

ZONGULDAK 17.09.2021, 19:13
Tuğamiral Uğur, Başkan Posbıyık ile görüştü

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a iade-i ziyarette bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarından sonra Kdz. Ereğli’de konuşlu Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın kendisine yaptığı ziyaretin ardından iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Posbıyık, başkan yardımcıları ile birlikte Uğur’u belediye binası girişinde çiçekle karşıladı.

Ziyarette kurumlar arası çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Posbıyık ayrıca Komutan Uğur’a, Kdz. Ereğli ve Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Posbıyık, konuğuna Herkül heykeli, Alemdar Gemisi tablosu ve içerisinde çeşitli tanıtım broşürü ve kente özgü hediyelerin yer aldığı çantayı takdim etti.

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