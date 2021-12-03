TÜBİTAK’tan burs kazanan öğrencilere teşekkür

TÜBİTAK’tan Proje Desteği ve Burs Programı kazanan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’tan proje desteği almaya hak kazanan öğrencilere ve akademik danışmanlarına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı teşekkür belgesi verdi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Tarafından yürütülen ’Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, proje desteği almaya hak kazanan öğrenciler için Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. Tahir Karauğuz konferans salonunda yapılan takdim töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koodinatörü Öğr. Gör. Mesut Karakoca, proje desteği alan öğrenciler ve akademik danışmanları hazır bulundu.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Karakoca 2209 A/B programları için başvuru hazırlama sürecinde sorusu olan veya desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin TTO ile (tto@beun.edu.tr) iletişime geçebileceğini belirtti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuyla ilgili açıklamasında projelerin destek almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye için bu proje sayılarının katlanarak artması temennisinde bulundu. Üniversite olarak inovasyona dönük her türlü bilimsel ve akademik proje ve çalışmaların desteklendiğini vurgulayan Rektörümüz, proje desteği alan öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üniversitemizin TÜBİTAK 2209 A Programı başarı sıralamasında Türkiye’de 30. olduğunu, öğrencilerimizin bu programlara başvuru yapmada daha cesur olabileceklerini ifade eden Rektör Çufalı, 2209 A/B programlarının 24 Aralık 2021 tarihine kadar başvurulara açık olduğunu belirtti.