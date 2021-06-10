TÜBİTAK 4005 projelerinde Ereğli’den önemli başarı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi önemli bir başarıya daha imza attı. "Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen İşbirliği" projesi TÜBİTAK 4005 yenilikçi eğitim uygulamaları destekleme programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenmeye değer görülen ilk ve tek proje ile ilgili olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Bayram Gökbulut, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır ile öğretmenler Adnan Akyüz ve Gürol Keserci proje hakkında Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na ziyarette bulunarak proje ile ilgili bilgi verdiler.

Çorumluoğlu: “Bölgemizde Bilim Adına Önemli Çalışmalar”

Kaymakam Çorumluoğlu, iki yıl önce de ilçede desteklenmeye değer görülen ilk TÜBİTAK 4004 “Tas Gölünden Gökyüzüne Açılan Pencere” isimli projedeki başarılarına da vurgu yaparak, kurulduğu ilk günden beri başarılı çalışmaları ile bölgede fark oluşturan Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerini tebrik etti. Desteklenmeye değer görülen ilk ve tek TÜBİTAK 4005 projesinin de toplum ile bilimin kucaklaşmasında önemli bir rol aldığını söyleyen Çorumluoğlu, bu projenin mimarları olan Dr. Bayram Gökbulut, Serkan Çakır, Adnan Akyüz ve Gürol Keserci’yi bu başarıları için de ayrıca tebrik etti.

Proje yürütücüsü Bayram Gökbulut, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Proje kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi iş birliği ile hazırlanan proje için iki kurum arasında iş birliği protokolü yapılmıştır. Projede akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal hazırlama yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla akademisyen ve öğretmenlere dijital materyal hazırlamada artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimleri verilecektir.

Proje kapsamında kamuya bağlı üniversitelerde görev yapan 15 akademisyen ile kamuya bağlı okullarda görev yapan 15 öğretmenin katılması planlanmış olup projeye katılacak akademisyen ve öğretmenler Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan kamuya bağlı üniversite ve okullardan seçilecektir.

1-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan projede, bir akademisyen ve bir öğretmen eşleştirilerek iş birliği içerisinde çalışılacaktır.

Proje öncesi ve sonrasında, öğretmenler ile akademisyenlerin dijital yeterliklerinin ortaya konulması amacıyla nitel ve nicel verilerden faydalanılacaktır. Elde edilen veriler bilimsel (bildiri, makale) bir yayına dönüştürülecek olup projenin Türkçe ve İngilizce web sayfası hazırlanarak proje sonuçları ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılacaktır.

Projeye Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı ve Kdz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verecektir.”