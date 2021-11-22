TTK’ya alınacak 30 kişilik daimi işçi alımı başvuruları başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak 30 daimi işçi başvuruları başladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak 30 daimi işçi başvuruları başladı. Noter kurası 18 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00 ‘da Kozlu Müessese Müdürlüğü Toplantı Salonunda çekilecek. Açık iş sayısı kadar asil, açık iş sayısının iki katı kadar yedek aday noter kurası sonucu belirlenecek olup kura sonrası herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın asil adaylardan başlanarak işe alım işlemleri gerçekleştirilecek. İlanlarda askerlik ve cinsiyet şartı bulunmamakla birlikte yaş şartı 18-34 şeklinde belirlendi. İlanlara Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi Zonguldak olan adaylar başvurabilecek.

İlan yayınladıktan sonra yapılan ikamet değişiklileri kabul edilmeyecek. Mesleki eğitim veren lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olanların başvuruları kabul edilecek olup meslekler ve kişi sayısı şu şekilde belirlendi:

"Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 1 kişi, Ağaç İşleri Teknisyeni 1 kişi, Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 4 kişi, Mekanizasyon-Pres İşçisi 13 kişi, Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 11 kişi."