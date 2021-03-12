TTK TİS görüşmeleri başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülecek olan 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Ankara’da başladı.

TTK 29’uncu Dönem TİS açılış oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Toplantı TİS görüşmelerinin çalışanlara, TTK’ya ve kurumlara hayırlı olması dilekleriyle başladı. Birinci oturumda idari düzenlemeleri içeren 1., 3., 8., 9., 10. Maddeler olmak üzere toplam 5 madde kabul edildi.

TTK TİS 83 maddeden oluşuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 83 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluşuyor. İkinci oturum 29 Mart 2021 tarihinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek.