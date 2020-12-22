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TTK Eğitim Ocağı ve Maden Müzesi değerlendirildi
Zonguldak’ta TTK Eğtiim Ocağı ve Maden Müzesi’nin daha etkin bir şekilde turizme kazandırılması için Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
ZONGULDAK 22.12.2020, 16:29
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Zonguldak’ta TTK Eğtiim Ocağı ve Maden Müzesi’nin daha etkin bir şekilde turizme kazandırılması için Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Madencilik kültürü ve endüstriyel miras gibi değerleriyle ön plana çıkan Zonguldak’ta, TTK Eğitim Ocağı ve Maden Müzesinin birbiriyle bütünsel ve daha etkin bir şekilde turizmine kazandırılması Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.Ziyaretçilerin madencilik kültürünü birebir yaşamasının sağlanması için yapılabileceklerin istişare edildiği toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr.Mustafa Çufalı, Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz,TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, BAKKA, Özel İdare ve İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
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