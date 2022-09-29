TTK banka promosyonunun güncellenmesi için çalışmalar son aşamada

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, banka bölge müdürü Mustafa Kaya’yı Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) talebi ve girişimleriyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanlarını ilgilendiren banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili başlatılan çalışmaları görüştü.

Ziyaretin ardından bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kamu bankalarından promosyon alan kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmalarının güncellenmesi için Bakanlıkların çalışma yaptığını belirterek, “Talebimiz üzerine başlatılan çalışmaların Bakanlıklar düzeyinde sürdüğünü öğrendik. TTK ile ilgili banka promosyonlarının güncellenmesi talebimiz üzerine böyle bir çalışma başlatıldı. Bakanlıkların, kamu bankalarından promosyon alan kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmalarının güncellenmesi için çalışmalarını 15 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlaması bekleniyor. Bu tarihten sonra kurum ve kuruluşlar da bankalarla promosyonun güncellenmesi için görüşme yapacaklar. Promosyon ücretleriyle ilgili rakamlarla ilgili çalışma da sürüyor. Bugüne kadar promosyon sözleşmeleri güncellenen bütün kamu kurumlarının sözleşmelerinde promosyon yürürlük tarihlerinin 1 Kasım 2022 sonrası olduğu görülüyor. Banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili konunun Ekim ayı sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. MTA ile ilgili banka promosyonunun güncellenmesi çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) banka promosyonlarının güncellenmesi talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Filyos ve Amasra ziyaretlerindeki görüşmelerinde Genel Başkan Hakan Yeşil ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından iletilmişti. Bunun üzerine Bakan Dönmez, 20 Eylül 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi’nda çalışan madencileri ziyaretinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonlarının güncellenmesi talimatını vermiş, ilk adım olarak TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte, promosyonların alındığı ilgili bankanın bölge müdürü Mustafa Kaya ile 21 Eylül 2022 tarihinde görüşmüştü.