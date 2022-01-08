TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak’taki TSO Başkanları ile bir araya geldi.

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO ev sahipliğinde yapılan Zonguldak Odaları istişare toplantısına katıldı. Başkan Keleş toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Zonguldak ili ve ilçeleri için önem arz eden Filyos Projesi başta olmak üzere, Su Ürünleri Projesi, Kdz. Ereğli 2. Organize Sanayi Bölgesi, Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü, Tersaneler Bölgesi gibi gelecek vaat eden projeleri istişare ettiklerini dile getirdi.