TSO başkanını görebilmek için çatıya çıktı
ZONGULDAK’TA BİR KİŞİ TİCARET SANAYİ ODASI BİNASININ ÇATISINA ÇIKTI. POLİSLERİN İKNA ETME ÇABASINI SÜRDÜRDÜĞÜ ADAM, ODA BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.
Zonguldak’ta bir kişi Ticaret Sanayi Odası binasının çatısına çıktı. Polislerin ikna etme çabasını sürdürdüğü adam, oda başkanı ile görüşmek için çatıya çıktığını söyledi.
Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Ticaret Sanayi Odası binasında meydana geldi. İddiaya göre, Doğan U. isimli şahıs çatıya çıkarak bağırmaya başladı. Doğan U.’nun çatıya çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Doğan U. ikna edilerek çatıdan indirildi. Gazetecilerin neden çatıya çıktığı sorulduğunda Doğan U, “Başkanımı görmek için çatıya çıktım’’ dedi. Doğan U. polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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