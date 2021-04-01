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TSO Başkanı Keleş, öğrencilerle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Meslek ve Kariyer Günü söyleşisine konuşmacı olarak katıldı.

ZONGULDAK 01.04.2021, 15:59
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TSO Başkanı Keleş, öğrencilerle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Meslek ve Kariyer Günü söyleşisine konuşmacı olarak katıldı.

Kdz.Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Meslek ve Kariyer Günü söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş kendi özgeçmişinden, iş hayatından, gençlerin meslek seçimlerinde ve sosyal hayatlarında nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsetti. Söyleşi sonunda Keleş, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 1 saat süren söyleşi sonrasında TOBB, TOBB Ekonomi Üniversitesi ve Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği sonucu oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda okulun gelecekteki faaliyetleri görüşüldü.
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