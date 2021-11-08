banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı
Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm

Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri Ali Alp Caddesi’ne daha önce yerleştirilen plastik sabit dubalar eskiyince yenileri ile değiştirildi.

ZONGULDAK 08.11.2021, 13:10
Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm

Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri Ali Alp Caddesi’ne daha önce yerleştirilen plastik sabit dubalar eskiyince yenileri ile değiştirildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alaplı Belediyesi tarafından şehir merkezinde trafik akışını düzenlemek ve trafikte yaşanan aksamaların önüne geçmek maksadıyla çeşitli cadde ve sokaklara konulan dubalar Ali Alp Caddesi’nden belediye meydanına kadar uzadı. İlçenin en önemli sorunu olarak gösterilen trafik sorununa çare bulmak adına yeni çözüm yolları üreten ekiplerin hayata geçirdikleri dubalama uygulaması Alaplı’da adım adım yayılıyor. İlk olarak Ali Alp Caddesi’nden başlayan uygulamayla hatalı parklanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücüler, "Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçilemez. Park olduğu için dubalarla daraltılan yol iyice daralıyor. Tek şerit bile güçlükle ilerliyor. Trafiği rahatlatmak maksadıyla konulduğu söylenen dubalar böylece daha da sıkışıklığa neden oluyor. Alaplı trafiğinde cadde ve sokaklara araç park edilmesini önlemenin yegane yolu yeni otoparklar yapılmasıdır. Alaplı Belediyesinin buralarda duba çalışmaları öncesinde kaldırım çalışmaları yapacaktı" diye ifade ettiler.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6