Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler

Alaplı Ormanlı yol üzerinde bulunan trafik levhaları adeta atış poligonu olarak kullanılıyor.

Alaplı- Ormanlı yolu üzerinde trafik akışının güvenliği için dikilmiş bir çok trafik levhası bulunuyor. Her gün yüzlerce aracın gidip geldiği bu yolda bulunan bazı trafik levhaları adeta atış poligonuna döndü. Bir süre önce bu sebeple tahrip edildiği için değiştirilen levhalar, tekrar aynı duruma gelmeye başladı. Trafik levhaları bazı magandalar tarafından kurşun atılarak adeta hedef tahtası olarak kullanılırken, yetkililer tarafından bu duruma çözüm bulunması isteniyor.